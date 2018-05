Gara di idee contro le Fake news: chi vincerà?

BOLOGNA - Una 'gara di idee' per combattere le fake news. E' quella che andrà in scena al Web marketing festival, in programma a Rimini dal 21 al 23 giugno. Sabato 23 giugno ci sarà così il primo Fake news hackathon, che ha l'ambizioso obiettivo di contribuire a trovare una soluzione a un fenomeno che si sta affermando come un problema globale.

L'iscrizione è gratuita e si rivolge a programmatori, sviluppatori, professionisti del mondo del web. Saranno formati team multidisciplinari saranno chiamati a ideare prodotti innovativi utilizzando tecniche e strumenti. Al termine del progetto, ne verranno selezionati 3 che potranno presentare il proprio lavoro a una platea composta da esperti e aziende del settore. Una giuria di esperti decreterà il vincitore.