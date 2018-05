Capriolo rimasto bloccato in una pozza salvato dai vigili del fuoco

BOLOGNA - Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per portare in salvo un capriolo che era rimasto bloccato in una pozza fangosa, all'interno di una cava nella zona industriale di Sasso Marconi, nel Bolognese. La segnalazione dell'animale in difficoltà ha attivato il distaccamento 'Dante Zini' dei pompieri, che ha inviato sul posto una squadra. Il capriolo, che aveva le zampe completamente nel fango e non riusciva a muoversi, è stato riportato in superficie dai Vigili del Fuoco, che lo hanno poi lavato e rimesso in libertà.