Raid incendiario contro diverse auto a Bologna

BOLOGNA - Nuovo raid incendiario nella notte di sabato a Bologna, dove sono state date alle fiamme tre auto in via Cavazza, zona Lunetta Gamberini. Probabile la matrice dolosa, visto che i roghi sono scoppiati tutti intorno alle tre, a distanza di pochi minuti e a vetture parcheggiate vicine. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia, che ha avviato le indagini. Nei giorni scorsi c'erano stati altri raid incendiari: contro cassonetti dei rifiuti in zona Massarenti e a San Lazzaro, mentre alcune auto erano state bruciate in via Saffi.