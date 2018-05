Esce il nuovo singolo di Gianni Morandi

BOLOGNA – ‘Ultraleggero’ (Sony Music) è il titolo del nuovo singolo di Gianni Morandi, nelle radio da oggi, 11 maggio. Il brano - spiega una nota - è stato scritto da Ivano Fossati, che ha scelto di regalargli le sue parole, dedicate all'amore e alle donne, nel segno della stima e dell'amicizia che li lega, componendo per lui una delle canzoni più romantiche e significative dell'album. «Ivano ha raccontato benissimo questo stato d'animo - dice Gianni Morandi - in pochi esprimono in musica le emozioni della vita come lui sa fare».

Dopo il successo dei concerti nei palasport, il Gianni Morandi Tour 2018 ‘D'amore d'autore’ riprenderà il 12 luglio da Marostica (Vicenza) con nuove date estive. ‘D'amore d'autore’, il suo 40/o album di inediti, uscito lo scorso autunno, porta la firma di grandi autori: Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi, Paolo Simoni e che contiene ‘Onda su onda’, il brano di Paolo Conte nel quale duetta con Fiorella Mannoia.