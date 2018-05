Inaugurazione per il nuovo polo logistico Lamborghini-Ducati

BOLOGNA - Inaugurazione per il nuovo polo logistico di Lamborghini e Ducati a Sala Bolognese. Si tratta di un magazzino di 30.000 metri quadri, centro di stoccaggio e distribuzione delle parti di ricambio originali per i due marchi emiliani. Il progetto, spiega una nota, stato realizzato in sei mesi da P3, società specializzata nell'acquisizione, sviluppo e gestione di immobili logistici.

«Il nuovo magazzino - osserva Paolo Gabrielli, responsabile del settore 'After Sales' di Lamborghini - rientra nel percorso di crescita» della casa bolognese «sotto il profilo commerciale e industriale. L'introduzione del nuovo Super Suv Urus ha difatti determinato il raddoppio della superficie produttiva del sito di Sant'Agata Bolognese e il raddoppio dei volumi di vendita entro il 2019. Il centro - conclude - si sviluppa su 15.000 metri quadri, con 3 torri di stoccaggio automatizzate, 8 aree di carico e 40.000 pezzi in deposito tra vetture storiche, modelli attuali e ricambi del reparto Motorsport, Squadra Corse».