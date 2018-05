Bandiere Blu, con il ritorno di Cattolica salgono a 7 i riconoscimenti per l'Emilia-Romagna

BOLOGNA - Passano da 6 a 7 le bandiere blu in Emilia-Romagna. La spiaggia di Cattolica va ad aggiungersi nel riminese a quelle di Bellaria Igea Marina e Misano Adriatico. Gli altri riconoscimenti sono stati anche quest'anno a Ravenna e Cervia nel ravennate, Cesenatico (Forlì-Cesena) e Comacchio (Ferrara). Confermato a Portoverde (Misano Adriatico) la bandiera blu per l'approdo turistico.

Le Bandiere Blu 2018 assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) sono state presentate questa mattina, alla presenza dei sindaci, nel corso della cerimonia di premiazione a Roma presso la sede del Cnr. Le località premiate sono quelle le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti, come stabilito dai risultati delle analisi che, nel corso degli ultimi quattro anni, le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente hanno effettuato nell'ambito del Programma Nazionale di monitoraggio, condotto dal Ministero della Salute, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente.