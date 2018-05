Immagini del Carducci, 'le facce di un mito' a Bologna

BOLOGNA - 'Le facce di un mito. Iconografia carducciana' è una nuova raccolta digitale che presenta 143 immagini raffiguranti Giosuè Carducci. Disponibile su www.archiginnasio.it/bibliotecadigitale.htm, proviene dalla Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, da Casa Carducci e da collezioni private. La raccolta propone immagini individuate dal 2007, centenario della morte celebrato con la mostra 'Carducci ei miti della bellezza'.

La diffusione ampia dell'immagine di Carducci sulla stampa ne fanno, per la sua epoca, un fenomeno mediatico. Ogni testata, compresi i quotidiani (in particolare Il Resto del Carlino), presenta Carducci da varie angolature, mentre i disegnatori ne rendono percepibili con immediatezza le caratteristiche fisiche, alterandone i tratti nelle caricature. Sono state prese in considerazione le illustrazioni dei libri solo nei casi in cui avessero specifico riscontro con quelle dei periodici; l'indagine si è estesa alle cartoline postali, che a Bologna iniziarono a comparire nel 1889.