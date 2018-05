In Emilia-Romagna il 64% degli alloggi in edilizia pubblica (Erp) a italiani

BOLOGNA - Sono 55.700 gli alloggi di edilizia pubblica (Erp) presenti in Emilia-Romagna, 50mila dei quali assegnati, dove vivono famiglie per il 64% italiane. I numeri sono stati presentati dalla vicepresidente della Regione, Elisabetta Gualmini, nel corso di una commissione. I dati si rifanno a dicembre 2016. Nella stessa seduta è stato dato parere favorevole a due delibere di giunta: la prima riguarda l'aumento dell'accessibilità negli alloggi pubblici, per cui la Regione stanzierà 2 milioni di euro; la seconda invece la cessione di proprietà nell'edilizia pubblica.