'Spariscono' gli scooter del Comune

BOLOGNA - Sono in corso indagini a Bologna sulla misteriosa sparizione di alcuni motorini di proprietà del Comune, bianchi e con il logo dell'amministrazione, presumibilmente rubati nei giorni scorsi dal parcheggio multipiano nei pressi degli uffici comunali di piazza Liber Paradisus. Quattro i mezzi per ora recuperati dalle forze dell'ordine, polizia e carabinieri e due i minorenni trovati con gli scooter e denunciati. In un caso c'è stato anche un movimentato inseguimento quando un motorino 'pubblico' è stato notato in strada.

Le indagini sono state innescate dalla denuncia di un'impiegata comunale, lunedì, che si è presentata ai carabinieri dopo che il personale della vigilanza del parcheggio era intervenuto per il danneggiamento di motorini in sosta, che qualcuno aveva tentato di rubare. Dopo, ci si è resi conto che mancavano all'appello alcuni dei mezzi, non è ancora chiaro quanti. Sono state quindi diramate note di ricerca e quattro intanto sono stati ritrovati.