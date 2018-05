Incidente nel Modenese, muore una persona

MODENA - Incidente mortale questa mattina intorno alle sette sulla via per Sassuolo, a Castelvetro, nel Modenese. Nello scontro tra un’auto e un camion, uno dei due conducenti è morto sul colpo mentre sarebbe in gravissime condizioni il secondo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno estratto il ferito dalle lamiere.