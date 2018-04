E' morto il bimbo di 4 anni ricoverato a Modena

MODENA - Non ce l'ha fatta il bambino di 4 anni di Carpi ricoverato da lunedì al Policlinico di Modena. E' lo stesso ospedale a informare che la morte cerebrale del piccolo, che non aveva mai ripreso conoscenza, è stata accertata nella notte e che la famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi, prelevati nelle prime ore del giorno. Sono ancora da chiarire le cause di quello che è successo: la prima ipotesi era di un soffocamento per aver ingerito un giocattolo. Sulla vicenda hanno avviato accertamenti i carabinieri.