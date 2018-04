Lavoro, in Emilia-Romanga si sognano Lamborghini e Ikea

EMILIA-ROMAGNA - Sono Lamborghini, Coca-Cola Italia, Ikea e Florim le aziende dove gli italiani vorrebbero lavorare. Almeno per il Randstad Employer Brand 2018. Lo studio dell«istituto di ricerca Kantar Tns ha intervistato 5.800 persone in Italia.

Lamborghini vince per ben cinque fattori: atmosfera di lavoro, retribuzione e benefit, sicurezza, visibilità del percorso di carriera e reputazione. Florim, azienda modenese del gres porcellanato, garantisce equilibrio fra vita professionale e privata. Coca-Cola Hbc Italia è la prima per solidità finanziaria. Ikea è davanti a tutte le altre aziende per responsabilità sociale d'impresa. Per Marco Ceresa, AD di Randstad Italia «molte aziende basano ancora la propria strategia su fattori che non destano l'interesse dei potenziali dipendenti», mentre per trovare risorse serve «puntare con decisione sui fattori più importanti per i lavoratori, come l'equilibrio fra vita professionale e vita privata, l'atmosfera piacevole del luogo di lavoro, stipendi e benefit di valore».