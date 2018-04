Bologna Children's Book Fair sbarca negli Emirati Arabi Uniti

BOLOGNA - Bologna Children's Book Fair, trai soci fondatori di Ibby Italia, accompagna la delegazione italiana dell'International Board on Books for Young People negli Emirati Arabi, dove dal 18 al 28 aprile è ospite d'onore della decima edizione dello Sharjah Children's Reading Festival.

L'appuntamento affronta i temi di educazione, apprendimento e letteratura per bambini e per ragazzi - organizzato dalla Sharjah Book Authority sotto le direttive del sultano bin Mohammed Al Qasimi e di sua moglie Sheikha Jawaher Bint Muhammad Al Qasimi - e ospita Ibby Italia, la più grande rete no-profit internazionale dedicata ai libri per ragazzi che coinvolge 77 Paesi, grazie all'invito di Uaebby, la sezione Ibby degli Emirati Arabi Uniti, fondata e sostenuta da Sheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi, fondatrice anche della casa editrice Kalimat.

Fra le iniziative della sezione Uaebby c'è l'invito di un 'Guest of Honour', la delegazione di un Paese straniero, per favorire lo scambio culturale e la conoscenza reciproci. La delegazione italiana è composta da Marcella Terrusi, ricercatrice del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Università di Bologna, anche rappresentante di Ibby Italia, delegata dalla presidente Silvana Sola ad accompagnare Beatrice Masini, scrittrice, traduttrice, giornalista e direttore di Divisione Bompiani, e Andrea Antinori, illustratore edito da Corraini Edizioni. Della delegazione fanno parte pure Elena Pasoli, Exhibition Manager della Bologna Children's BookFair, e Grazia Gotti, Accademia Drosselmeier, docente e scrittrice.

La delegazione Ibby Italia è impegnata, durante il soggiorno negli Emirati, in un ricco calendario di attività pubbliche e istituzionali che prevedono, fra gli altri appuntamenti, la conferenza 'Children's book Culture in Italy' con interventi di Pasoli, Terrusi, Gotti al tavolo con la scrittrice degli Emirati Arabi Alia Al Shamsi; reading, workshop e firme con bambini di Beatrice Masini e Andrea Antinori; una lezione di Marcella Terrusi sul tema dei silent book, all'Università di Sharja, e alcuni incontri istituzionali con diverse figure della cultura degli Emirati Arabi.