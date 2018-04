Muore travolto sulle strisce pedonali

BOLOGNA - Incidente mortale ieri sera, intorno alle 22:20, in via Bellaria a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. Un pensionato di 71 anni, Mauro Regazzi, mentre stava attraversando nei pressi del Circolo Arci San Lazzaro, è stato travolto da un'auto di grossa cilindrata, una Mercedes, guidata da un 70enne bolognese.

L'impatto è stato fatale. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia municipale che ha eseguito i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano, residente a Bologna, stava attraversando via Bellaria, forse dopo essere uscito dal circolo, sulle strisce pedonali per raggiungere il suo alloggio. La vettura, che era diretta in città dalla collina, lo ha investito facendolo sbalzare in avanti per alcuni metri. L'automobilista, sottoposto agli accertamenti, è risultato negativo ad alcoltest. Con lui in auto c'era anche una donna di 75 anni che, per un malore, è stata trasportata in codice di media gravità al Policlinico Sant'Orsola.