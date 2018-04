Vino: l'Emilia-Romagna terza in Italia per produzione. Boom del biologico

BOLOGNA - UniCredit ha presentato in un workshop tenutosi a Vinitaly, in corso a Verona, l'Industry Book2018, studio che l'istituto di credito conduce annualmente su tendenze, dinamiche competitive e prospettive di sviluppo e crescita del settore. Lo annuncia una nota dell'Istituto di credito.

Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, emerge dal report, buoni i risultati registrati, con oltre 5milioni e 600mila ettolitri (corrispondenti al 12,4% del totale nazionale), nel 2017 in terza posizione tra le regioni italiane per produzione vinicola, l'Emilia-Romagna - prosegue lo studio - si distingue anche sul fronte della qualità: il 67% della produzione regionale è costituita infatti da vini DOP o IGP. La ricerca ha quindi evidenziato come, in linea con la crescente domanda divini biologici, anche in Emilia-Romagna sia proseguita l'espansione della coltivazione biologica della vite. In regione, infatti, la superficie di vigne a coltivazione biologica si attesta intorno ai 3mila ettari, con una crescita del 20,4% tra 2015 e 2016.

Sempre nel corso della manifestazione veronese - conclude la nota della banca - UniCredit ha siglato un accordo per sostenere e accompagnare le aziende del settore con le associazioni Federvini, Uiv, Agivi e Assovini Sicilia.