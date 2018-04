'Baby gang' di picchiatori nel Centro commerciale, 11 denunciati

BOLOGNA - Le telecamere interne di un Centro commerciale e indagini svolte su Facebook e Instagram, dove i 'baby bulli' si vantavano delle loro imprese, hanno permesso ai Carabinieri di Borgo Panigale di scoprire una banda di 12 minori (età fra i 13 e i 15 anni) che per settimane avrebbe compiuto aggressioni e pestaggi nell'area del Meridiana di Casalecchio di Reno, nel Bolognese.

Sono 11 i ragazzini denunciati alla Procura per i Minorenni di Bologna con le accuse di minacce, violenza privata, percosse, lesioni personali. Tre rispondono anche di una tentata rapina, fatta con una pistola giocattolo che i militari hanno recuperato, mentre uno ha solo 13 anni e per legge non è imputabile.