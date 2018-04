Frodi al fisco e truffe, in 7 finiscono in manette

PARMA - La Guardia di Finanza di Parma ha sgominato un'organizzazione attiva in frodi fiscali e truffe ai danni dello Stato, fatte attraverso un illecito utilizzo di ammortizzatori sociali. Oltre 100 finanzieri stanno eseguendo, nella provincia emiliana e in altre del territorio nazionale, sette ordinanze di custodia cautelare, disposte dal Gip di Parma, nei confronti di imprenditori e professionisti, oltre a numerose perquisizioni in luoghi riconducibili ad altri 26 indagati. Dettagli dell'operazione, in una conferenza stampa alle 11:00 al comando provinciale di Parma, via Torelli 18.