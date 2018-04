Salta lo show di Jovanotti stasera a causa di un piccolo edema

BOLOGNA - Salta la terza data di Lorenzo Jovanotti all'Unipol Arena di Bologna, in programma in serata. Lo ha ufficializzato lo stesso cantante su Facebook, spiegando di avere un piccolo edema alle corde vocali, «ma se non faccio almeno 3 giorni di silenzio totale e terapia il rischio è che poi peggiori ulteriormente». «Recuperation! nelle prossime ore vi dico ufficialmente quando si suona a Bologna», ha scritto poi sul social network.

Il medico «mi ha detto che in 3 giorni le corde tornano in forma ma se ci avessi caricato un concerto stasera magari bombato di farmaci (che coprendo l'infiammazione e il dolore mi avrebbero fatto credere di stare bene) avrei messo a rischio le corde vocali seriamente. E’ che sabato sono andato in scena già con un inizio di infiammazione e c'ho dato dentro come sempre e alla notte la voce era zero. Mi dispiace per il disagio di stasera degli amici di Bologna, ma la recuperiamo e per chi non potrà vi dirò subito come fare per il rimborso del biglietto. A dopo!».