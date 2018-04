Bologna, incendio in un gruppo di case a schiera. 2 intossicati

BOLOGNA - Due persone sono rimaste lievemente intossicate in un incendio scoppiato nella notte in un complesso di villette a schiera a Grizzana Morandi, sull'Appennino bolognese. Le fiamme sono divampate intorno alle 2:30 e avrebbero interessato in particolare un paio di appartamenti, in via Panoramica, frazione di Pioppe di Salvaro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una decina di squadre, alcune rimaste fino a mattina per terminare le operazioni di spegnimento. E' stato necessario sgomberare a scopo precauzionale l'intero complesso, composto da sei abitazioni, ma solo due persone hanno avuto bisogno di cure e sono state accompagnate dal 118 in ospedale. Le cause del rogo sono al vaglio dei Carabinieri, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco.