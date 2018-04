Cane cade in un pozzo profondo 25 metri. Salvato dai Vigli del Fuoco

BOLOGNA - Mentre inseguiva un gatto, un cane di piccola taglia è caduto in un pozzo ed è stato salvato da iVigili del Fuoco. E' successo l’altro pomeriggio in localitàSettefonti a Ozzano dell'Emilia, in provincia di Bologna.

Le squadre di soccorso sono intervenute in via Tolara diSopra, nel cortile di una abitazione privata: trovato il pozzo, considerata la presenza di acqua, sono stati inviati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e il nucleo del Soccorso speleo alpino fluviale (Saf). Dopo aver allestito un piccolo argano, un sommozzatore equipaggiato si è calato nel pozzo, profondo 25 metri, ha raggiunto il cane e lo ha salvato riaffidandolo ai proprietari.