A Bologna c'è il Festival 'Poverarte'

BOLOGNA - Un cartellone che dal 14 al 21 aprile presenta, in diversi luoghi a Bologna (Ateliersi, cinemateatro Galliera e Mercato Sonato) proiezioni di cortometraggi e lungometraggi, appuntamenti di musica, teatro, fotografia e poesia. E' la nuova edizione di 'Poverarte-Festival di tutte learti!', manifestazione indipendente nata da diversi collettivi (Teatro dei servi disobbedienti, Zoopalco, Coema e Ce l'ho corto) e molto volontariato, non solo come vetrina di artisti, ma anche come cantiere e laboratorio di 'condivisione di esperienze e saperi'.

Il festival è anche un concorso pensato per giovani artisti attraverso la Rete Poverarte che ha indetto nei scorsi mesi una call aperta dal sito web www.poverarte.it e nei canali social. Tra le oltre 500 candidature pervenute i responsabili delle varie sezioni hanno selezionato oltre 60 progetti che saranno valutati da giurie di esperti per individuare una rosa di vincitori, con l'assegnazione di premi in denaro o la promozione di spettacoli.