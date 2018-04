Monorotaia People Mover di Bologna, si è già arrivati al 90%

BOLOGNA - E' già stato realizzato quasi il 90% del People Mover, la monorotaia che in sette minuti e mezzo collegherà stazione e aeroporto di Bologna. Le opere tra lo Scalo e il Lazzaretto - dove sorge la stazione intermedia nella quale le navette si incroceranno e che ospita il centro di controllo - sono state completate e in questa prima tratta si stanno svolgendo i test sui veicoli.

L'entrata in servizio per il pubblico è attesa per il 16 marzo 2019. L'avanzamento e la road map dell'ultimo anno è stata presentata alla stampa da Rita Finzi, Presidente della Società di Progetto Marconi Express, insieme all'assessore ai trasporti della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini e dalla sua omologa bolognese, Irene Priolo. «I cantieri stanno procedendo bene - ha detto Donini - Avevamo detto che il cantiere sarebbe stato una casa di vetro e per questo siamo qui. Speriamo di fare il viaggio inaugurale insieme tra un anno».