REGGIO EMILIA - Visto che la società elettrica gli aveva interrotto l'erogazione della corrente per la sua insolvenza, dall'estate scorsa 'vampirizzava' il contatore di un appartamento sfitto del suo proprietario di casa, nello stesso edificio. Per questo l'inquilino, un 60enne pensionato di Albinea (Reggio Emilia) è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato e continuato.

A chiedere l'intervento dei militari è stato lo stesso proprietario, che si vedeva recapitare bollette da 200 euro a bimestre per consumi da un appartamento vuoto, accanto a quello dato in affitto. I carabinieri, con un elettricista, hanno accertato che il 60enne si era allacciato abusivamente al contatore, andando così a 'succhiare' l'energia.