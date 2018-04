Muore schiacciato dal suo trattore

CESENA - Un agricoltore di 87 anni, Secondo Tisselli, è morto nel primo pomeriggio di ieri mentre lavorava a bordo di un trattore nel suo podere a Ronta in via Masiera Seconda, a Cesena. Stava facendo dei lavori di fresatura quando, per motivi incorso di accertamento da parte dei carabinieri e della medicina del lavoro, è caduto dal trattore ed è rimasto schiacciato dalla fresa, morendo sul colpo.