Simon Boccanegra torna a Bologna dal 13 aprile

BOLOGNA - Il Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi, un «tavolo zoppo» lo definì il suo autore dopo il fiasco della prima rappresentazione, torna sulle scene del Teatro Comunale di Bologna (la quarta volta nell'ultimo quarto di secolo) dal 13 aprile per 6 recite.

Si tratta della ripresa dello spettacolo che inaugurò con molto successo la stagione 2007/8, allestito da Giorgio Gallione con le scene Guido Fiorato giocate sul bianco dei marmi e il grigio scuro dell'ardesia tipici della Genova in cui Verdi ha ambientato il dramma. Sul podio il direttore ucraino Andriy Yurkevych dirigerà il suo primo Boccanegra, mentre il doppio cast comprende artisti di casa al Comunale come Dario Solari e Stefano Antonucci per il ruolo del titolo, Yolanda Auyanet e Alessandra Marianelli per la parte di Amelia, Stefan Pop e Sergio Escobar per quella di Gabriele Adorno, Michele Pertusi e Luiz-Ottavio Faria nei panni di Jacopo Fiesco, Simone Alberghini e Leon Kim in quelli di Paolo Albiani.