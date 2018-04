BOLOGNA - Cinque date estive in Italia per i Gogol Bordello, band gipsy punk nata a New York nel '93 e guidata dall'eccentrico Eugene Hutz: il 18 luglio Villa Arconati Music Festival, Bollate (Milano); il 19 Orion Arena a Villa Ada-Roma incontra il mondo; il 20 rassegna Sulla sabbia, Bellaria Igea Marina (Rimini); il 21 Mojotic Festival, Sestri Levante (Genova); il 22 Festival di Majano (Udine).

La loro è una 'carovana di buonumore' fatta di violini, tamburi e chitarre distorte, ma nel curriculum i Gogol Bordello hanno anche sette album in studio, tra cui i successi 'Super Taranta!', 'Gipsy punks: underdog world strike' e il più recente 'Seekers and finders', pubblicato nell'agosto 2017 (il primo prodotto dallo stesso Eugene Hutz). Scritto durante un lungo periodo di permanenza in tre continenti, 'Seekers and finders' ritrova l'essenza multiculturale dei nove componenti della band: violino, fisarmonica, tromba e marimba si uniscono in armonia alla classica formazione rock con chitarre, batteria e basso.