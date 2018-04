Sono 3.000 i bimbi nati a Bologna nel 2017. Molti da genitori stranieri

BOLOGNA - A Bologna nel 2017 sono nati 3.095 bimbi, la maggior parte da genitori over 30 (in un caso su tre, coppie non sposate ma con un legame stabile); quasi due neonati su 5 (1.211) hanno un genitore straniero, un valore sette volte superiore a quello del 1992. Sono tra i dati di uno studio elaborato dall'Ufficio comunale di Statistica. Dal 2006 i natisi mantengono sopra quota tremila: 8 nati ogni mille residenti, un tasso superiore sia rispetto a quello medio regionale (7,6) sia al tasso di natalità nazionale (7,7) stimato dall'Istat.

Si diventa genitori sempre più tardi: nel capoluogo emiliano lo scorso anno le madri avevano mediamente 33,5 anni, con un posticipo della maternità di quasi tre anni rispetto al '91, e i padri sono passati da 33,8 a 37 anni. I nati da donne over 40 sono l'11,8% (il 2,8% nel '91). Più che raddoppiati i parti gemellari: nel '91 erano 20 (lo 0,9% dei parti), nel 2017 sono stati 42 (l'1,4% del totale). Su questo fenomeno ha pesato l'età dei genitori e un più frequente ricorso alla fecondazione assistita con l'impianto di più embrioni. La presenza femminile straniera in città - 58 nati per mille straniere rispetto a 31 nati ogni mille italiane - è uno degli elementi, rileva lo studio, che negli anni più recenti ha influito positivamente sulla ripresa della fecondità e sull'aumento delle nascite.

Guardando al futuro, lo studio segnala che «in assenza di migrazioni le donne in età feconda sarebbero destinate a calare notevolmente; gli effetti sulla natalità della riduzione del numero di madri potenziali potrà essere solo in parte controbilanciato dai flussi migratori dall'Italia e dall'estero e dalle scelte procreative delle future generazioni».