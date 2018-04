Auto finisce nel canale, i passanti salvano 2 donne dall'annegamento

BOLOGNA - Una Fiat 500 con a bordo due donne è finita in un canale dopo uno scontro con un'altra auto, avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Guidetti a Baricella, nel Bolognese. Prima dell'arrivo dei Carabinieri e dei soccorritori, sono stati due automobilisti di passaggio, entrambi sulla cinquantina, a portare in salvo le due occupanti dell'utilitaria - un'anziana di 88 anni e una 66enne - che rischiavano di annegare.

Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un ragazzo di 20 anni alla guida della Fiat Punto che si è scontrata con la 500. I tre feriti sono stati trasportati in ambulanza all'Ospedale di Cona, nel Ferrarese, nessuno in gravi condizioni.