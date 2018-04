Mostre: cento delle più belle immagini di Albert Watson fotografo dei grandi personaggi

CARPI (MODENA) - Un centinaio di immagini ripercorrono una decina di anni di lavoro dello scozzese Albert Watson, uno dei fotografi più influenti del nostro tempo, tra gli anni Ottanta e Novanta, quando realizzò ben 12 campagne per la griffe carpigiana Blumarine, con un'allure sofisticata. E' la struttura della mostra 'Fashion, Portrait & Landscape', ai Musei di Palazzo dei Pio, a Carpi, dal 7 aprile al 17 giugno 2018.

Watson è uno dei maestri della fotografia di moda: con oltre cento copertine su Vogue e numerose campagne per le maggiori maison mondiali, ha dato corpo all'immagine dell'eleganza degli ultimi decenni. Ma è anche uno dei maggiori ritrattisti contemporanei: i suoi scatti a Keith Richards, Clint Eastwood, Barack Obama, Steve Jobs, solo per citarne alcuni, sono vere e proprie icone. Infine, lo sguardo sul paesaggio, anche quello urbano, dalla Scozia al deserto del New Mexico, fino a Londra, Los Angeles e Napoli. La mostra è curata da Luca Panaro, in collaborazione con Cfs Carpi Fashion System e Blumarine.