Ostaggi liberati in Camerun, c'è anche un modenese

MODENA - C'era anche l'ex insegnante di Nonantola, Enrico Manfredini, 61 anni, tra i dodici turisti rapiti e liberati dopo sei ore in Camerun. La notizia si è diffusa nel pomeriggio di ieri e ha trovato conferme nel comune di 15.000 abitanti alle porte di Modena. Manfredini, da quello che risulta, è un viaggiatore appassionato dell'Africa e fa parte di un'associazione che si occupa proprio di questo.

In passato ha compiuto e organizzato oltre cento traversate sahariane. I parenti di Manfredini non risiederebbero però in provincia di Modena. Sul profilo dell'ex insegnante c'è un post che conferma la sua presenza in Camerun proprio in questi giorni.