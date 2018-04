Disinnesco bomba, tutte le indicazioni per sapere cosa si farà domenica

BOLOGNA - Evacuazione dei residenti, divieto di circolazione, limitazioni al traffico aereo e ferroviario. Nuovi dettagli per le operazioni, domenica a Bologna, di disinnesco, rimozione e brillamento dell'ordigno da 500 libbre della II Guerra Mondiale trovato tra via Zanardi e via Bovi Campeggi, vicino a un sottopasso.

Il Comune precisa le indicazioni su centri di accoglienza, danger zone e come muoversi durante le operazioni che riguarderanno 9.401 residenti, 5.694 famiglie, 1.270 over 75.

Tutta la popolazione nel raggio di 800 metri dovrà allontanarsi entro le 8:15. Per richieste di informazioni e assistenza si potranno chiamare il Quartiere Porto-Saragozza (0512197188, 051525847 e 051 2193298) e Navile (0517190701).

La circolazione dei treni nella stazione di superficie sarà parzialmente sospesa (chiuso anche il Kiss&Ride), i treni regionali da o per Piacenza, Verona, Padova, Porretta e Vignola faranno fermate alternative. Nessun problema per l'Alta Velocità. Limitati decolli e atterraggi al Marconi.