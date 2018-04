Giovanni Corona eletto presidente del Commettee Sexual Medicine

BOLOGNA - L'endocrinologo e andrologo bolognese Giovanni Corona è stato eletto presidente dello Scientific Commettee della European Society for Sexual Medicine. L'elezione di Corona, 44 anni, medico dell'Ospedale Maggiore di Bologna, ricercatore e autore di numerose pubblicazioni, è avvenuta a Lisbona durante ilc ongresso della International Society for Sexual Medicine e della European Society for Sexual Medicine.

Con circa 2.000 iscritti e oltre 40 società nazionali affiliate, la Society si occupa di promuovere conoscenza e ricerca della salute sessuale maschile e femminile, riconosciuta come un «diritto essenziale» che concorre al raggiungimento di quello «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale» che definisce il concetto di salute secondo l'Oms. I disturbi della sessualità colpiscono milioni di persone in tutto il mondo annualmente e spesso rappresentano un campanello di allarme di problemi organici sottostanti più complessi, come le patologie cardiovascolari e l'infarto del miocardio.