Boom di stranieri residenti in Emilia-Romagna: da loro il 12% del Pil

BOLOGNA - In Emilia-Romagna abitano 531mila cittadini stranieri, pari all'11,9% della popolazione e producono il 12% del Pil regionale. Sono i dati emersi in commissione politiche per la salute del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, illustrati dalla vicepresidente Elisabetta Gualmini.

Nel corso degli anni Duemila la popolazione residente in Emilia-Romagna è aumentata di circa 560 mila persone (+ 14,3%). Quella italiana è salita di circa 121 mila abitanti (+3,2%) e quella straniera di circa 437.500 (+468%). Nel 2016, in Emilia-Romagna sono nati 8.357 bambini stranieri, quasi un quarto (24,2%) del totale dei bambini nati nell'anno. Per quanto riguarda la condizione giuridica degli stranieri, secondo i dati Istat, all'1 gennaio2017, in Emilia-Romagna il totale dei permessi (soggiornanti dilungo periodo e con scadenza) era pari a 427.609, i quali rappresentano l'11,5% degli oltre 3 milioni e 700 mila presenti in Italia.