Festival della fotografia riapre agli spazi di Ferrara

FERRARA - Riaprire con la forza delle immagini gli spazi chiusi di una città, che diventano sedi espositive, e gli occhi di chi osserva la realtà: Ferrara ospitala 2/a edizione di 'Riaperture', festival di fotografia organizzato dall'omonima associazione culturale e in programma dal 6 all'8 e dal 13 al 15 aprile.

Autori da tutto il mondo, mostre e presentazioni, proiezioni e workshop, visite guidate, per una formula confermata dopo il successo nel 2017 con 1.200 presenze e con l'aumento della durata, passata a due weekend. Il tema di questa edizione è il 'Reale', ovvero «ciò che la fotografia fissa in modo onesto, crudo e senza sovrastrutture», riaccendendo la luce su una decina di luoghi che non si vedono in cartolina o sui libri di storia: la Ferrara dell'ex caserma dei pompieri, delle ex chiese, delle ex drogherie storiche, dei palazzi rinascimentali o di antiche dimore, dei negozi chiusi, di spazi in ristrutturazione. Tra le rassegne, 'Riaperture' propone per la prima volta anche una storia autoprodotta.