In viaggio con Buga, ecco il ricordo di Bugamelli

BOLOGNA - Una mostra fotografica collettiva per ricordare Andrea Bugamelli, project manager alla Ima e fotoamatore evoluto, scomparso nel 2012 a 35 anni. E' 'In viaggio con Buga', sostenuta da Ima e dall'Amministrazione comunale, in programma dal 6 al 22 aprile a Castel San Pietro, nella saletta espositiva di via Matteotti 79.

La mostra, aperta sabato e domenica dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00, nasce da un'idea dei partecipanti ai corsi di fotografia che Bugamelli aveva tenuto nel 2010, attraverso l'esposizione degli scatti più significativi raccolti in tre sezioni: persone, luoghi, natura. «Un'operazione culturale di grande valore non solo artistica, ma emblematica di un rapporto virtuoso fra individuo e comunità, che vuol testimoniare come tutta una collettività abbia tratto beneficio dall'attività di un singolo, che ha lasciato affetti e seminato passioni che continuano a germogliare», commenta Fabrizio Dondi, assessore comunale alla cultura, lo stesso incarico che 'Buga' aveva ricoperto dal 2004 al 2007.