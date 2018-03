Cade del calcinaccio dalla torre Garisenda, zona transennata per sicurezza

BOLOGNA - Un calcinaccio si è staccato verso le 15:00 di ieri dalla Garisenda, una delle Due Torri, quella più bassa, di Bologna. Un frammento ha sfiorato un passante, che non ha riportato ferite ma ha subito dato l'allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno transennato la zona per la messa in sicurezza, e tecnici incaricati delle verifiche sulla staticità delle Torri.

L'intervento-sopralluogo dei tecnici del Comune e dei Vigili del fuoco sulle due torri si è concluso attorno alle 17:40 senza evidenziare problemi. E' stato accertato, spiega il municipio, che il distacco ha riguardato un frammento di malta di circa cinque centimetri. Non ci sono certezze, ma solo l'ipotesi che si possa trattare di un residuo di un lavoro di consolidamento o di materiali rimasto in uno dei tanti fori che costellano le due torri, magari smosso dai piccioni. Nelle prossime ore operai faranno un nuovo sopralluogo con un cestello per vedere meglio e per togliere l'erba che cresce in alcune fessurazioni. L'uomo che era stato sfiorato dal calcinaccio, dopo l'identificazione, ha detto di non aver riportato alcun danno e si è allontanato volontariamente.