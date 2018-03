75 chili di pesce scaduto sequestrati in un ristorante. Sporcizia e pezzi di motore in cucina

MODENA - Settantacinque chili di pesce scaduto, anche da oltre un anno. Alimenti mal conservati e privi di elementi per renderli rintracciabili, ma anche sporcizia e pezzi di motore in cucina. Questo lo scenario che i carabinieri di Carpi, insieme ai colleghi del Nas di Parma hanno scoperto durante dei controlli in un ristorante cinese di Carpi (Modena).

Secondo i militari, il cibo in questione, anche quello scaduto, stava per essere servito ieri sera, mentre erano appunto in corso i controlli. Tutti gli alimenti sono stati sequestrati e collocati in sacchi neri, per essere poi sottoposti a esami accurati. La titolare, una donna cinese di 47 anni residente a Carpi, è stata denunciata dai carabinieri per violazioni delle prescrizioni igienico sanitarie e le è stata comminata una sanzione di circa 8mila euro. Al locale sono stati posti i sigilli: sarà il responsabile provinciale dell'Ausl a quantificare i giorni di chiusura del ristorante.