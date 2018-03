Bologna, c'è una bomba da disinnescare. 9.000 persone da evacuare

BOLOGNA - Il Comune di Bologna ha diffuso le misure che saranno adottate domenica 8 aprile quando, dalle 8:30, si procederà al disinnesco dell'ordigno della seconda guerra mondiale di 500 libbre, trovato settimane fa tra le vie Zanardi e Bovi Campeggi nei pressi del sottopasso ferroviario, in cattivo stato di conservazione. Disposto l'allontanamento di 9.401 residenti della zona di pericolo tra i quartieri Navile e Porto-Saragozza. Allestiti sei punti di accoglienza aperti dalle 7:00.

Viabilità modificata nella zona, così come i percorsi dei bus di Tper. Sospesa parzialmente la circolazione nella stazione di superficie di Bologna Centrale: i treni regionali per o da Piacenza, Verona, Padova, Porretta e Vignola faranno fermate alternative con servizio autobus di collegamento. Limitati decolli e atterraggi all'Aeroporto Marconi, il terminal passeggeri sarà comunque aperto e raggiungibile. Chiusi il Museo d'Arte Moderna e il Morandi. L'ordigno verrà trasportato nella cava I Laghi, a Pianoro, per il brillamento.