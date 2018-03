Neopatentato investe un donna e fugge. Lei è grave

FORLI' - Un giovane forlivese neopatentato è stato denunciato per lesioni gravissime, fuga e omissione di soccorso: il 'pirata della strada', nella serata di sabato a Forlì, in via Mellini, avrebbe travolto una ciclista ucraina di 45 anni per poi fuggire, appunto, senza prestarle soccorso.

La donna si trova ricoverata, in condizioni gravissime, nel reparto di Rianimazione del trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. A permettere l'identificazione del giovane la segnalazione di un cittadino che, dopo avere letto quanto successo sulla stampa di domenica, ha notato una vettura parcheggiata con segni evidenti. La polizia municipale ha verificato che il danneggiamento dell'auto era compatibile con l'investimento di un ciclista ed è risalita al giovane forlivese che, messo alle strette, ha ammesso di essere lui il pirata della strada. Il giovane avrebbe sostenuto di essere scappato perché 'spaventato'.