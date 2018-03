Morte di Fabrizio Frizzi, Morandi e il Bologna lo ricordano

BOLOGNA - «Il nostro amico Fabrizio se n'è andato. Che dolore, che dispiacere! Se ne va un grande professionista, una persona speciale, un generoso alfiere della solidarietà. Ci conoscevamo da più di trent'anni e non l'ho mai visto arrabbiarsi, non era mai sgarbato, aveva un sorriso per tutti. Condividevamo, fin dagli anni '90, le manifestazioni della Nazionale Cantanti». Così Gianni Morandi, su Facebook, ha ricordato Fabrizio Frizzi.

Come Morandi, il conduttore televisivo era tifoso del Bologna Calcio, che ha pubblicato un messaggio di cordoglio: nel 2009 Frizzi presentò il galà del Centenario rossoblù. «Un ragazzo magnifico che faceva parte della nostra famiglia. Abbiamo vissuto con lui 17 anni, 17 estati intense, fatte di lavoro e di amicizia, al fianco delle nostre miss. E' come se ci avesse lasciato nostro fratello», sono le parole invece di Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, accompagnando il post con una foto che la ritrae abbracciata a Frizzi, attorniati dalle miss a Salsomaggiore.