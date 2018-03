Cinque minorenni feriti in un incidente

REGGIO EMILIA - Dieci persone tra cui cinque bambini sono rimaste gravemente ferite in un incidente avvenuto intorno alle 20:30 di domenica sulla Provinciale 113 al confine dei comuni di Reggio Emilia e Correggio. A scontrarsi frontalmente, per cause da accertare, sono state un'auto Bmw Serie 6 con a bordo quattro adulti e un furgone Renault Trafic su cui viaggiavano cinque minorenni e due adulti. Sono intervenuti il 118 con sette mezzi, i vigili del fuoco ei carabinieri per i rilievi.