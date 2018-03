Donna travolta da un'auto a Bologna, è grave

BOLOGNA - E' ricoverata in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore, una pensionata italiana di 75 anni investita da un'auto sabato sera, poco dopo le 19:30, vicino al Centro Borgo in via Marco Emilio Lepido, in periferia a Bologna. Le sue condizioni sono gravi e, riferiscono i medici, sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, fornita dalla Polizia Municipale che si è occupata dei rilievi, la pensionata è stata travolta dalla vettura a pochi passi del centro commerciale, l'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto un'ambulanza e un'automedica, i sanitari del 118 hanno trasportato la 75enne al Maggiore, le sue condizioni sono apparse da subito gravi.