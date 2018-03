Apre il Museo del culatello: un vero e proprio tragitto nel cuore della cultura enogastronomica emiliana

PARMA - Apre domani, domenica 25 marzo, all'Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense il Museo del culatello e del masalén (i norcini che tramandavano l'arte della corretta macellazione del maiale), voluto dalla famiglia Spigaroli e dedicato al territorio e alle sue genti.

Un vero e proprio tragitto nel cuore della cultura enogastronomica emiliana: il maiale, che nella tradizione sfama la famiglia contadina, diventa il simbolo di un percorso espositivo permanente e multimediale fra antiche mappe, documenti, fotografie, filmati, apparecchiature multimediali e oggetti legati alla civiltà contadina.

«Contadini in estate, norcini in inverno. La nostra famiglia era fra quelle e così un altro sogno si avvera in un percorso ricco di storia che si snoda nell'intero borgo della Corte Pallavicina, il cui recupero è iniziato nel '90»: a spiegarlo è lo chef Massimo Spigaroli, erede di una famiglia che in principio lavorò a mezzadria per Giuseppe Verdi e socio del circuito Castelli del Ducato di cui l'Antica Corte fa parte.