Promoter gioca e perde al Lotto 2 milioni di euro dei clienti

FORLI' - La Guardia di Finanza di Forlì ha denunciato a piede libero un promotore finanziario di 62 anni che in un anno e mezzo si sarebbe giocato al Lotto 2 milioni di euro che i suoi clienti gli avevano affidato a titolo di investimento.

Sono una settantina, secondo i quotidiani locali, le persone truffate. Il promoter, accusato di appropriazione indebita, truffa e altre violazioni, si trova ora ricoverato in una struttura protetta per curarsi dalla depressione e successivamente seguirà un percorso per ludopatici. Avrebbe tentato tre volte il suicidio. E' stato lui stesso, su consiglio del suo avvocato, a presentarsi in Procura a Forlì, confessando tutto e consegnando i verbali di investimento dei suoi clienti. Secondo il suo racconto agli inquirenti sarebbe stato investito da una dipendenza per il gioco, non riuscendo più a fermarsi quando ha iniziato a perdere i risparmi. Con la vana speranza, puntando ancora, di recuperare le cifre polverizzate.