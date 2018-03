Bologna RosaeNero, parte il festival al femminile. Numerose le iniziative

BOLOGNA - Una ventina di appuntamenti e oltre 40 autori per la prima edizione di Bologna RosaeNero, festival delle narrazioni al femminile, dal 23 al 25 marzo al Baraccano: tre giorni di parole e immagini, suggestioni e contaminazioni tra letteratura, cronaca, giornalismo e illustrazione. Bologna ha varie autrici che si sono approcciate al genere rosa e a quello del noir, così come studiose e giornaliste che hanno affrontato la Bologna delle donne e quella del mistero.

Non mancherà la cronaca, con la narrazione del femminicidio e la corretta descrizione delle questioni di genere attraverso il lavoro dell'associazione Giulia, con la presentazione del libro 'Stop violenza: le parole per dirlo', e della commissione Pari opportunità della Fnsi, che presenterà il Manifesto di Venezia per i giornalisti. Ci saranno fumettisti e illustratori, fotografi, creativi, narratori, e verrà riallestita la mostra fotografica di Tiziana Marongiu 'Sguardi di donna', a sostegno dell'eliminazione della violenza contro le donne.