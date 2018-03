Ragazza di 12 anni investita, tolta la patente al calciatore Keita

BOLOGNA - La polizia municipale ha notificato a Cheick Keita, terzino franco-maliano del Bologna, il decreto prefettizio di sospensione della patente. Il calciatore, zero presenze in serie A, è indagato insieme a un amico senegalese per l'omissione di soccorso di una 12enne investita e ferita dalla sua Mercedes il 22 febbraio in via Emilia Ponente.

Il decreto, stando a quanto si apprende, sembrerebbe non ritenere credibile la versione data dal giocatore, secondo cui non era presente al momento dell'incidente ma sarebbe tornato poco dopo sul luogo, informato dagli amici a cui aveva prestato la macchina. Oggi era fissato l'interrogatorio, delegato dal Pm Valter Giovannini alla Municipale e alla polizia giudiziaria.

Giorni fa, però, i difensori di Keita e dell'amico ne avevano chiesto il rinvio, dicendo che gli indagati sarebbero stati in Francia. La municipale ha invece constatato la presenza del francese a Bologna, e ora la Procura valuterà se fissare una nuova data o se avviarsi alla conclusione dell'indagine.