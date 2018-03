Gastronomia: arriva 'Porcelli d'Autore' a Bologna, è Festa del gusto

BOLOGNA - Il 'ninen' in dialetto bolognese è il maiale: per promuoverne «la conoscenza storica, lo studio delle specificità e dei caratteri originari, la valorizzazione culturale e gastronomica, l'identificazione con la storia sociale ed economica delle città e delle campagne», è nata l'associazione 'Amici del Ninen', che ha tra i promotori personalità del mondo accademico e professionale bolognese, appassionati della buona tavola e dei sapori della cucina emiliano-romagnola.

Il primo appuntamento è con 'Porcelli d'Autore', al Parco Nord di Bologna dal 12 al 15 aprile 2018, dedicato alla cultura del maiale e alla sua economia. Sarà anche una festa del gusto per valorizzare la produzione regionale e non solo: dalla mortadella al prosciutto di Parma, dal salame di Felino al culatello di Zibello, dalla salama da sugo ferrarese alla coppa piacentina, alla spalla cotta di San Secondo. Saranno in funzione sette ristoranti con menù dedicati al 'Divin Porcello', oltre a una vasta area riservata allo street food.