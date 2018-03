Ubriaca alla guida scappa dopo aver causato un incidente, presa dai carabinieri

BOLOGNA - Prima lo scontro con un furgone parcheggiato, poi la fuga e, dopo circa un chilometro e mezzo, l'uscita di strada e la fine della corsa. Un'insegnante italiana di 47 anni è stata denunciata per guida sotto l'influenza di alcol dai Carabinieri della stazione di Castel d'Aiano.

A chiamare il 112, venerdì sera, è stato un cittadino di Vergato, in provincia di Bologna, che ha visto una Fiat Punto scontrarsi contro il suo furgone in sosta. La vettura non si è fermata per verificare i danni, hanno ricostruito i militari dell'Arma, ma ha proseguito il percorso finendo a lato della carreggiata. Quando una pattuglia ha raggiunto la Fiat Punto, all'interno c'erano la donna e il figlio minorenne. Nessuno era ferito, ma la 47enne, hanno riferito i Carabinieri, era ubriaca tanto da non riuscire a dialogare con loro per ricostruire l'accaduto. Sottoposta a un prelievo, l'esame ha rilevato 2,92 g/l di alcol nel sangue. L'insegnante è stata anche sanzionata per violazioni al Codice della Strada.