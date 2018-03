Welcome to automation, ecco i robot davvero utili e futuristici

BOLOGNA - Tra robot in grado di fare la raccolta differenziata, prototipi di ospedali futuristici quasi completamente automatizzati e serre 4.0, si è svolta oggi a Zola Predosa, nel Bolognese, una delle due eliminatorie del concorso Welcome to Automation: l'altra, invece, si è tenuta a Napoli.

L'iniziativa, organizzata da Balluff Automation Srl, multinazionale tedesca che produce sensori, soluzioni e sistemi per l'automazione, è nata con l'obiettivo di realizzare con materiale di recupero un prototipo funzionante di robot, che abbia un'utilità in ambito sociale. All'hotel Continental di Zola studenti di Istituti tecnici e professionali, hanno presentato 14 progetti, come i loro colleghi che hanno gareggiato a Napoli. I migliori 5 lavori per area geografica, selezionati da una giuria, si qualificheranno per la finale: dal 22 al 24 maggio a Parma. Per i tre vincitori è previsto un premio in buoni da spendere, ma soprattutto la possibilità di entrare in contatto con realtà industriali internazionali.