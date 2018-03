Le nuove figure professionali nell'era digitale

Il mondo del lavoro è in costante movimento ed evoluzione, e tutto ciò sta causando non poche ansie sia tra i più giovani che tra i lavoratori con più esperienza. Riscontriamo un’estrema polarizzazione nel mercato del lavoro tra occupazioni ad alta e bassa specializzazione, disoccupazione e sotto-occupazione (soprattutto tra i più giovani), inflazione dei capitali praticamente immobile e alta disparità di reddito tra le varie professioni.

Ma la continua innovazione tecnologica sta velocemente rivoluzionando il mercato del lavoro in tutto il mondo. La globalizzazione, tra le altre cose, ha portato milioni di persone di paesi con economie ancora emergenti, a diventare protagonisti della più occidentale classe consumatrice. Quest’ultima ha inoltre avuto un forte impatto in settori saldi delle economie avanzate, come ad esempio la manifattura, che hanno visto migrare le loro produzioni più stabili in paesi che fin’ora non avevano conosciuto gli effetti dell’industrializzazione occidentale.

Oltre a ciò, vediamo però la nascita di tantissime nuove figure professionali che si fanno largo a spalle larghe nella nuova era digitale. Per poter rimanere al passo coi tempi, e quindi con l’economia digitale, i professionisti devono dimostrare una profonda capacità di aggiornamento ed adattamento. I posti di lavoro non sono più statici, e data la veloce e continua evoluzione del lavoro, per avere successo in questo mondo, bisogna sempre essere il candidato più preparato e aggiornato, tramite un continuo lavoro di self-improvement, ricerca e attività nella rete sociale.

Un buon curriculum fa certamente la differenza, e potrebbe senz’altro aprire tantissime opportunità, ma ciò che oggigiorno fa la differenza è la capacità di far proprie rapidamente nuove competenze e l’abilità nell’applicarle nella propria area di competenza.

Ed è proprio qui che entriamo nel settore della Digital Technology, ossia la nuova frontiera del mercato del lavoro moderno.

I settori occupazionali della Digital Technology posso sommariamente essere suddivisi in quattro sezioni:

Sviluppo web e mobile;

Big data e Cyber Security

Business Development e Comunicazione

Digital Marketing

É molto difficile prevedere quali siano le future percentuali occupazionali per queste categorie, anche perchè quasi il 70% degli sbocchi della Digital Technology sono tutt’ora sconosciuti, in quanto i costanti e sempre crescenti sviluppi settoriali portano giornalmente nuovi ruoli e specializzazioni. Possiamo tuttavia osservare alcuni settori che si sono già affermati negli ultimi anni:

DATA SCIENTIST

Analizzano e fanno previsioni statistiche tramite algoritmi, utilizzando dati raccolti da più fonti al fine di facilitare il processo decisionale e fornire un valore aggiunto alle loro aziende.

CYBER SECURITY

Poichè gli attacchi informatici sono in costante aumento, e di pari passo sono anche più complessi, i sistemi di sicurezza sono oramai diventati una priorità strategica. Le attività di un Cyber Security Agent comprendono: Upstream Security, analisi dei rischi, amministrazione e manutenzione dei sistemi informatici, protezione dei sistemi informatici, transazioni e indagini digitali.

WEB PROJECT MANAGER

Questo è un lavoro molto ampio e per certi versi complesso; consiste nell’utilizzare le abilità «narrative» di un individuo in un contesto strategico, in modo da dare un senso agli obiettivi di un’azienda all’interno del suo ecosistema, in particolar modo attraverso il dialogo sul web con i propri consumatori.

Il progresso tecnologico ha quindi portato ad uno strategico cambiamento nel mercato del lavoro a livello globale. Accanto alle nuove piattaforme di lavoro, ai nuovi campi dell’ingegneria d’avanguardia e alla progettazione di software per aziende, si aggiungono una miriade di profili lavorativi che fino a pochi anni fa potevano sembrare inverosimili, ma che oggi hanno la possibilità di liberare il loro potenziale.

In questo contesto, i siti di job-matching, ossia di ricerca di professionisti specializzati, stanno rapidamente cambiando ed espandendo il mondo in cui i privati cercano lavoro e il modo in cui le aziende identificano e reclutano nuovi talenti. Ciò si applica anche al modo in cui il privato ricerca un professionista che offra una prestazione e servizio specifico; il privato può beneficiare di servizi quali quelli offerti da StarOfService per ottimizzare il proprio tempo, e risparmiare denaro. Il principio di base è simile a quello di acquistare prodotti online, solo che su questa piattaforma è possibile invece assumere un fotografo, un personal trainer, un fotografo, o, se l’obiettivo è quello di rimanere aggiornati sulle nuove tendenze del mercato, un consulente del lavoro.